سماع دوي انفجارات شرق العاصمة السعودية الرياض
زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي الدقي ومكتب بريد بين السريات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي الدقي لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء واستخراج التراخيص والمعاملات المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير وميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المتعاملين مع المركز.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على حصولهم على الخدمات اللازمة دون وجود أية معوقات قد تواجههم مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز بما يحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.
كما شملت الجولة تفقد مكتب بريد بين السريات حيث تابع انتظام تقديم الخدمات البريدية للمواطنين وحرص على الالتقاء بعدد من كبار السن للاطمئنان على انتظام صرف المعاشات الشهرية لهم وتيسير الإجراءات الخاصة بهم .
وشدد المحافظ على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف التكدس داخل منافذ الخدمة، والعمل على تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

