محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي الدقي ومكتب بريد بين السريات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي الدقي لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء واستخراج التراخيص والمعاملات المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير وميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المتعاملين مع المركز.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على حصولهم على الخدمات اللازمة دون وجود أية معوقات قد تواجههم مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز بما يحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

كما شملت الجولة تفقد مكتب بريد بين السريات حيث تابع انتظام تقديم الخدمات البريدية للمواطنين وحرص على الالتقاء بعدد من كبار السن للاطمئنان على انتظام صرف المعاشات الشهرية لهم وتيسير الإجراءات الخاصة بهم .

وشدد المحافظ على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف التكدس داخل منافذ الخدمة، والعمل على تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.