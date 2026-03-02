طقس الأحد 2 مارس 2026 في مصر.. برودة وأمطار متوقعة

حالة الطقس غدا.. تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى استمرار الأجواء المائلة للبرودة على أغلب أنحاء البلاد خلال طقس غد الأحد الموافق 3 مارس 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، مع تحذيرات من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على النشاط الزراعي في تلك المناطق.

طقس الأحد 3 مارس 2026 في مصر

بحسب التوقعات الرسمية، فإن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية نهارًا، يقابلها انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلًا، ما يجعل الإحساس بالبرودة أكثر حدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. وتأتي هذه الأجواء في إطار التقلبات الجوية المعتادة خلال هذه الفترة الانتقالية من فصل الشتاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المفتوحة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح السطحية يكون شماليًا غربيًا إلى شمالي شرقي.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

تشهد مختلف المحافظات تفاوتًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 17 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر 18 للعظمى و09 للصغرى.

وفي الوجه البحري، تسجل بنها 17 و10، ودمنهور 16 و10، ووادي النطرون 16 و09، وكفر الشيخ 17 و11، وبلطيم 17 و09، والمنصورة 17 و10، والزقازيق 18 و10، وشبين الكوم 17 و09، وطنطا 17 و09.

أما المدن الساحلية، فتسجل دمياط 17 و12، وبورسعيد 17 و13، والإسماعيلية 18 و09، والسويس 18 و10، بينما تسجل الإسكندرية 18 و12، والعلمين الجديدة 17 و11، ومطروح 17 و11، والسلوم 17 و11.

وفي سيناء، تسجل العريش 18 و09، ورفح 17 و08، ورأس سدر 19 و10، ونخل 17 و04، بينما تسجل سانت كاترين 12 للعظمى و00 للصغرى، وهي من أقل المناطق حرارة.

وفي جنوب البلاد، تسجل شرم الشيخ 22 و13، والغردقة 21 و12، ومرسى علم 23 و14، وشلاتين 25 و17، بينما تسجل محافظات الصعيد مثل الفيوم 18 و08، وبني سويف 19 و07، والمنيا 19 و06، وأسيوط 19 و06، وسوهاج 20 و08، وقنا 22 و10، والأقصر 22 و09، وأسوان 22 و10.

درجات الحرارة في العواصم العربية

تشهد المدن العربية تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل مكة 30 و18، والمدينة 27 و14، والرياض 27 و13، والمنامة 25 و20، وأبوظبي 33 و22، والدوحة 27 و19، والكويت 24 و13.

وفي بلاد الشام، تسجل دمشق 12 و02، وبيروت 16 و11، وعمان 11 و02، والقدس 12 و04، وغزة 16 و10، بينما تسجل بغداد 18 و06، ومسقط 28 و22، وصنعاء 25 و10، والخرطوم 29 و15، وطرابلس 21 و12، وتونس 22 و11، والجزائر 16 و10، والرباط 22 و11.

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

على الصعيد العالمي، تسجل أنقرة 08 و02-، وإسطنبول 09 و03، وإسلام آباد 28 و11، ونيودلهي 32 و16، وجاكرتا 32 و25، وبكين 07 و01، وكوالالمبور 33 و24، وطوكيو 17 و10.

وفي أوروبا، تسجل أثينا 15 و06، وروما 17 و08، وباريس 15 و05، ومدريد 16 و06، وبرلين 14 و03، ولندن 13 و07.

وفي أمريكا الشمالية، تسجل مونتريال 03- و10-، وموسكو 03 و00-، ونيويورك 03 و01-، وواشنطن 11 و03، بينما تسجل نواكشوط 29 و17، وأديس أبابا 25 و13.

نصائح مهمة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء، يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق المفتوحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات سقوط الأمطار أو نشاط الرياح. كما يُفضل متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، خاصة للمزارعين في مناطق وسط سيناء بسبب احتمالية تكون الصقيع.