محافظة الجيزة تواصل إعادة الانضباط بشوارع مستشفى الصدر والسلام بالعمرانية

واصلت محافظة الجيزة، لليوم الثان على التوالي جهودها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع وذلك في أعقاب الجولة المفاجئة التي قام بها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بعدد من شوارع حي العمرانية، والتي رصد خلالها مخالفات وإشغالات تعوق حركة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية حملة مكبرة استهدفت شوارع مستشفى الصدر والسلام، وأسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال وتعدٍ تنوعت ما بين استاندات عرض، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسٍ، ومستلزمات مقاهٍ، وذلك في إطار فرض سيادة القانون وتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة.

وشدد المحافظ علي رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية المستمرة وعدم السماح بعودة التعدبات والإشغالات بما يضمن الحفاظ على حرم الطريق العام وإعادة المظهر الحضاري اللائق بشوارع المحافظة.

وشهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.