قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأقصى للتعليم الأساسي والرسمية للغات بالطالبية بإجمالي 144 فصلًا دراسيًا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مدرستي الأقصى الرسمية للغات والأقصى للتعليم الأساسي بحي الطالبية بإجمالي ١٤٤ فصلًا دراسيًا وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ المدرستين بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة حيث أُنشئت مدرسة الأقصى الرسمية للغات على مساحة إجمالية ٧٤٠٠م٢ وتتكون من ٣ مبانٍ بسعة ٨٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت ٦١ مليون جنيه فيما أُنشئت مدرسة الأقصى للتعليم الأساسي على مساحة إجمالية ٥٤٠٠م٢ وتتكون من مبنيين بسعة ٥٦ فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت ٤١ مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية في ظل الجهود المبذولة في قطاع التعليم الذي شهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الدراسي بما يسهم في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب استنادًا إلى أسس علمية إلى جانب تقديم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثرًا في مجتمعه.

وعقب الافتتاح استمع المحافظ والحضور إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين 
كما تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه مشيدًا بالمستوى الإنشائي للمدارس والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بها.

رافق المحافظ كلٌّ من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والنائب إيهاب منصور والنائب محمد عبد الحميد علي عضوا مجلس النواب، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية والمهندسة سهام جمال الدين، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة افتتاح مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

ترشيحاتنا

أومودا القطط

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

بنتلي

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد