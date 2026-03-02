محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأقصى للتعليم الأساسي والرسمية للغات بالطالبية بإجمالي 144 فصلًا دراسيًا

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مدرستي الأقصى الرسمية للغات والأقصى للتعليم الأساسي بحي الطالبية بإجمالي ١٤٤ فصلًا دراسيًا وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ المدرستين بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة حيث أُنشئت مدرسة الأقصى الرسمية للغات على مساحة إجمالية ٧٤٠٠م٢ وتتكون من ٣ مبانٍ بسعة ٨٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت ٦١ مليون جنيه فيما أُنشئت مدرسة الأقصى للتعليم الأساسي على مساحة إجمالية ٥٤٠٠م٢ وتتكون من مبنيين بسعة ٥٦ فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت ٤١ مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية في ظل الجهود المبذولة في قطاع التعليم الذي شهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الدراسي بما يسهم في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب استنادًا إلى أسس علمية إلى جانب تقديم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثرًا في مجتمعه.

وعقب الافتتاح استمع المحافظ والحضور إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين

كما تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه مشيدًا بالمستوى الإنشائي للمدارس والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بها.

رافق المحافظ كلٌّ من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والنائب إيهاب منصور والنائب محمد عبد الحميد علي عضوا مجلس النواب، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية والمهندسة سهام جمال الدين، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.