محافظ الجيزة يسلم 27 كرسيا متحركا وأجهزة تعويضية لذوي الهمم

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، 27 كرسيًا متحركًا وعددًا من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدّمة من مؤسسة «صنّاع الخير» بالتعاون مع مؤسسة الدكتور إسراء سعيد وذلك في إطار دعمهم وتيسير حركتهم وتحسين جودة حياتهم.

وأكد محافظ الجيزة ، على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف ذوي الهمم وحرصها على توفير أوجه الرعاية والدعم اللازمين لهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين سبل المعيشة.

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي الفعّال الذي تقوم به مؤسسة «صنّاع الخير» في دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم التيسيرات اللازمة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الهادفة إلى خدمة المواطنين.

كما ثمّن محافظ الجيزة الدور الحيوي لتلك المؤسسات في دعم جهود التنمية مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وخلال مراسم التسليم، حرص الدكتور أحمد الأنصاري على الاستماع إلى مطالب المستفيدين معربًا عن سعادته بلقائهم، مؤكدًا أن تقديم هذه المساعدات يُعد حقًا أصيلًا تكفله الدولة في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

حضر فعاليات التسليم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة.