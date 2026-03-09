قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

اقترب من 14 جنيه..سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 مارس

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

استقر سعر الريال السعودي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك ، وجاء أفضل سعر لشراء الريال السعودي لدى البنك الأهلي الكويتي حيث وصل إلى 13.9095 جنيهًا ، بينما جاء بنك التعمير والإسكان بأفضل سعر لبيع الريال عند 13.3705 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في البنوك


مصرف أبوظبي الإسلامي شراء : 13.8956 جنيه 

بيع: 13.9259 جنيه 

المصرف العربي الدولي 

شراء: 13.8834 جنيه

بيع: 13.9097 جنيه 

البنك المركزي المصري 

شراء :  13.8804 جنيه

بيع: 13.919 جنيه.
 

البنك التجاري الدولي CIB 

شراء: 13.8701 جنيه

بيع: 13.919 جنيه 

البنك المصري الخليجي يقدم شراء : 13.8664 جنيه 

بيع: 13.9115 جنيه

 بنك الإسكندرية 

شراء : 13.8525 جنيه 

بيع: 13.8912 جنيه.

بنك القاهرة 

شراء: 13.8443 جنيه 

بيع: 13.9108 جنيه 

البنك الأهلي المصري وبنك مصر 

سعر الشراء : 13.8443 جنيه وسعر البيع: 13.9108 جنيه.
 

الريال الريال السعودي سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال

