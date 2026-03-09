اقترب من 14 جنيه..سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 مارس

استقر سعر الريال السعودي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك ، وجاء أفضل سعر لشراء الريال السعودي لدى البنك الأهلي الكويتي حيث وصل إلى 13.9095 جنيهًا ، بينما جاء بنك التعمير والإسكان بأفضل سعر لبيع الريال عند 13.3705 جنيهًا.
سعر الريال السعودي في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي شراء : 13.8956 جنيه
بيع: 13.9259 جنيه
المصرف العربي الدولي
شراء: 13.8834 جنيه
بيع: 13.9097 جنيه
البنك المركزي المصري
شراء : 13.8804 جنيه
بيع: 13.919 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 13.8701 جنيه
بيع: 13.919 جنيه
البنك المصري الخليجي يقدم شراء : 13.8664 جنيه
بيع: 13.9115 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء : 13.8525 جنيه
بيع: 13.8912 جنيه.
بنك القاهرة
شراء: 13.8443 جنيه
بيع: 13.9108 جنيه
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
سعر الشراء : 13.8443 جنيه وسعر البيع: 13.9108 جنيه.