اقترب من 14 جنيه..سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 مارس

استقر سعر الريال السعودي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك ، وجاء أفضل سعر لشراء الريال السعودي لدى البنك الأهلي الكويتي حيث وصل إلى 13.9095 جنيهًا ، بينما جاء بنك التعمير والإسكان بأفضل سعر لبيع الريال عند 13.3705 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في البنوك



مصرف أبوظبي الإسلامي شراء : 13.8956 جنيه

بيع: 13.9259 جنيه

المصرف العربي الدولي

شراء: 13.8834 جنيه

بيع: 13.9097 جنيه

البنك المركزي المصري

شراء : 13.8804 جنيه

بيع: 13.919 جنيه.



البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 13.8701 جنيه

بيع: 13.919 جنيه

البنك المصري الخليجي يقدم شراء : 13.8664 جنيه

بيع: 13.9115 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء : 13.8525 جنيه

بيع: 13.8912 جنيه.

بنك القاهرة

شراء: 13.8443 جنيه

بيع: 13.9108 جنيه

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سعر الشراء : 13.8443 جنيه وسعر البيع: 13.9108 جنيه.

