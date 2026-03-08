قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سيساعد على تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الشمالية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تشهد اليوم درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، وأن العظمى على القاهرة اليوم تسجل 21 درجة خلال فترة النهار، وأنه كلما اتجهنا للجنوب تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل في القاهرة الكبرى 11 درجة، وفي المدن الجديدة 9 درجات، وهناك بعض المناطق تسجل 7 و8 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأوضحت أن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية، وأن اليوم هناك أمطارًا بين المتوسطة والخفيفة على مناطق الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وقد تكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة.
 

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الجديدة 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 21 11
دمنهور 21 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 20 11
بلطيم 20 10
المنصورة 20 10
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 21 10
طنطا 20 10
دمياط 19 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 10
العريش 19 07
رفح 19 06
رأس سدر 20 12
نخل 18 04
كاترين 14 01
الطور 21 11
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 17
الغردقة 23 13
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 11
سيوة 23 08
رأس غارب 22 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 16
مرسى حميرة 25 15
أبرق 26 14
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 15
الفيوم 22 09
بني سويف 22 09
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 11
الأقصر 27 11
أسوان 27 13
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 12

لأرصاد الأرصاد الجوية الأرصاد منخفض جوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

«التنمية المحلية» تشدّد على تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات | صور

السياحة في مصر

غرفة السياحة :نثق في استمرار النمو السياحي.. وما يحدث حاليا تعديل بجداول السفر وليس إلغاءات

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد