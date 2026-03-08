منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سيساعد على تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الشمالية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تشهد اليوم درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، وأن العظمى على القاهرة اليوم تسجل 21 درجة خلال فترة النهار، وأنه كلما اتجهنا للجنوب تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل في القاهرة الكبرى 11 درجة، وفي المدن الجديدة 9 درجات، وهناك بعض المناطق تسجل 7 و8 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأوضحت أن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية، وأن اليوم هناك أمطارًا بين المتوسطة والخفيفة على مناطق الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وقد تكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة.



و بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 20 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 15

أبرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 27 12