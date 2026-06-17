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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان .. تفاصيل

محمد مرزبان
محمد مرزبان
أحمد إبراهيم

حددت أسرة الفنان محمد مرزبان موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر. 

وتوفى الفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لأزمة صحية حرجة نتيجة حادث سير وذلك داخل إحدي المستشفيات فى مدينة الإسماعيلية.

مشهد محمد مرزبان فى ورد على فل وياسمين

ومن الأمور المؤثرة أن الفنان الراحل محمد مرزبان كان قد تحدث عن الموت وقوة التمسك بالحياة خلال ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي يُعد آخر أعماله الفنية، وجسد مرزبان في العمل شخصية طبيب أورام يتابع الحالة الصحية لشخصية «إلهام» التي قدمتها الفنانة صبا مبارك، والتي انتهت رحلتها بالوفاة في نهاية الأحداث، قبل أن يرحل هو الآخر اليوم في مشهد أعاد إلى الأذهان كلماته المؤثرة.

وخلال أحد المشاهد، أكد مرزبان أن الحياة لا تُقاس دائمًا بالعلم أو التوقعات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا يعجز العقل البشري عن تفسيرها أو إخضاعها للحسابات الدقيقة. وقال: «مش كل حاجة بتتقاس بالعلم والتحاليل، في حاجات بتحصل العقل البشري يعجز عن تفسيرها. كان عندي مريض كل التقديرات بتقول إنه قدامه شهور قليلة ويموت، لكنه عاش، لأنه كان متمسك بالحياة وعنده بيت وأسرة وحلم عايز يحققه».

حادث محمد مرزبان

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وقد تم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

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