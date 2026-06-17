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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إجمالى إيرادات الأفلام.. فرحة كريم وعز وصدمة أحمد داود

فيلم 7dogs
فيلم 7dogs
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، وتضم عددا من الأفلام هي: “أسد “ و”الكلام علي إيه"، و«7dogs»، و«إذما». 

ونستعرض في السطور التالية إجمالي إيرادات الأفلام.

 

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs صدارة إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 177,030,782 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب. 

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب، ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

ويجسد كريم عبد العزيز دور غالي أبو داود، الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر على التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره أحمد عز لمحاربة هذه العصابة.

 

فيلم أسد 

بينما حقق  فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، 80,758,394 جنيه. 

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة. 

فيلم الكلام على إيه 

وحقق  فيلم الكلام على إيه، 77,441,018 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف. 

 

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داود وسلمى أبو ضيف، رابعا، بإيراد بلغ 35,631,578 جنيه. 

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

 

فيلم الكراش 

بينما جاء فى المركز الأخير فيلم “الكراش”، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 4,310,771 جنيه، والذى يقوم ببطولته أحمد داود وميرنا جميل وجوهرة.  

فيلم 7dogs فيلم أسد فيلم إذما فيلم الكراش فيلم الكلام على إيه

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