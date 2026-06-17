وكيل إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي وترامب يعكس عمق العلاقات المشتركة و الدعم الأمريكي لمصر

ثمن النائب الدكتور مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المقامة بفرنسا .

وأوضح مختار همام ان تفاصيل اللقاء تؤكد ترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وإيصال صوتها إلى كبرى المنصات الدولية.

و أكد النائب مختار همام أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم لمكانتها الإقليمية والدولية ودورها في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاءة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعد بحل مشكلة سد النهضة قريبا.

وأضاف النائب مختار همام أن الرئيس السيسي كان حريص على عرض العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والاسراع في الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة العادلة القائمة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكذلك قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتنمية وتمويل الدول النامية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تحقيق نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة يراعي مصالح الشعوب والدول النامية.

وأكد مختار همام أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات الماضية في بناء نموذج تنموي متكامل يعزز من مكانة مصر الاقتصادية، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار وشريكًا موثوقًا للمؤسسات والدول الكبرى، وهو ما انعكس بوضوح في حجم الاهتمام الدولي المتزايد بالتجربة المصرية ودعوة الرئيس ترامب العالم كله الي الاستثمار في مصر لما تملكة من بيئة خصبة للاستثمار.