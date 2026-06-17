نائبة: كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع عكست رؤية مصر الحكيمة تجاه أزمات العالم

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، ودورها المحوري في صياغة الرؤى والحلول تجاه القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا.

وقالت صبري إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة الدول المشاركة جسدت بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية النزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأضافت أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة مصر في قمة السبع تمثل فرصة مهمة لنقل رؤية الدول النامية والقارة الأفريقية إلى دوائر صنع القرار العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وقضايا الأمن الغذائي والطاقة، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على شعوب العالم.

وأكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حضورها الدولي بفضل سياسة خارجية متوازنة ورؤية استراتيجية واضحة، الأمر الذي جعلها شريكًا موثوقًا لدى مختلف القوى الدولية، وركيزة أساسية في جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشددت صبري على أن الحضور الفاعل للرئيس السيسي في المحافل الدولية الكبرى يعكس حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية، ويؤكد أن القاهرة باتت تمتلك صوتًا مؤثرًا في مناقشة القضايا العالمية والدفاع عن مصالح شعوب المنطقة والقارة الأفريقية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع حملت رسائل مهمة تعبر عن رؤية مصر المسؤولة تجاه مستقبل المنطقة والعالم، وتؤكد استمرار الدولة المصرية في أداء دورها التاريخي كقوة داعمة للسلام والتنمية والاستقرار.