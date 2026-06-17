نائب: الرئيس السيسي قدم من قمة السبع رؤية متكاملة لتحقيق السلام

أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به في معالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحضور المصري في القمة جاء تأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر وقدرتها على طرح حلول واقعية للتحديات الراهنة.

وقالت سوزي سمير، في بيان لها، إن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال جلسات القمة أكدت ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

وأضافت أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة عكست حجم التقدير الدولي للدور المصري، وفي مقدمتها لقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حمل رسائل مهمة بشأن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية تعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقدير مصر للدعم الأمريكي وللجهود التي تبذلها واشنطن للمساهمة في حل أزمة سد النهضة، إلى جانب تثمينه للمساعي الأمريكية الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مساحات التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحافظ على أمنها واستقرارها.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء عكست حجم التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها، حيث وصف الرئيس السيسي بأنه "صديق عزيز"، وأكد دعمه لمصر منذ اليوم الأول لولايته الرئاسية، كما دعا مختلف الدول إلى تعزيز استثماراتها في مصر، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن إشادة ترامب بمكانة مصر الدولية، وأنها مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة ودول العالم، تمثل رسائل مهمة تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، وترسخ دورها كقوة استقرار وشريك رئيسي في دعم الأمن والسلام والتنمية بالمنطقة.