ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إننا ندعم مصر كما كانت تدعمنا خلال الحملة الانتخابية، ولقائي بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أمرا كبيرا”.

وأضاف: “عندما حدث اللقاء بيني وبين الرئيس السيسي، خلال فترة الانتخابات الأمريكية أعجبنا ببعض كثيرا، والرئيس السيسي خلال فترة الانتخابات بأمريكا لم يرغب في الالتقاء بالمرشحة المنافسة”.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبير بينه وبين الرئيس السيسي، وهناك احترام متبادل.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الأمريكي ترامب، أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه رغم جدول أعماله المزدحم، فقد حظي الوفد المصري بحفاوة استقبال كبيرة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الإعلان المرتقب بشأن الاتفاق مع إيران حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن مصر تثمن الجهود المبذولة في هذا الملف، وتترقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق وما سيصدر بشأنه من بيانات رسمية.

ولفت إلى تقدير مصر للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في مختلف المجالات.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً ثنائيا مع نظيره الأمريكي ترامب، وذلك على هامش قمة السبع المنعقدة في فرنسا.