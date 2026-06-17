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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم

الرئيس السيسي والرئيس ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب
محمد إبراهيم

الرئيس السيسي:

  • العلاقات المصرية الأمريكية قوية
  • نقدر جهود الرئيس ترامب في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
  • نشيد بالجهود الأمريكية الرامية إلى إيجاد حلول لأزمة سد النهضة
  • نشيد بدور الإدارة الأمريكية في إدارة الأزمة الإيرانية

الرئيس ترامب:

  • الرئيس السيسي "صديق عزيز"
  • مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة والعالم
  • ندعو المستثمرين الدوليين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر
  • السد الإثيوبي تسبب في العديد من التحديات لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، ومثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس السيسي بالجهود الأمريكية الرامية إلى إيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا الملف، كما أعرب عن تقديره لتفهم الإدارة الأمريكية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي.

وأكد الرئيس السيسي تقدير مصر لإدارة الولايات المتحدة للأزمة الإيرانية، مشيدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة ودول العالم، داعياً المستثمرين الدوليين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن والقاهرة تبحثان عددا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح ترامب أن السد الإثيوبي تسبب في العديد من التحديات لمصر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل جهودها للمساهمة في إيجاد حل لهذه الأزمة.

كما وصف الرئيس الأمريكي نظيره المصري بأنه "صديق عزيز"، مشيراً إلى دعمه لمصر منذ بداية ولايته الرئاسية.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه قريبا، مشددا على رفض الولايات المتحدة امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأضاف أن استكمال الاتفاق مع إيران يرتبط بتحسين سلوكها تجاه الولايات المتحدة، موضحا أن مذكرة التفاهم الموقعة ليست نهائية، وأن واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية مجددا إذا لم تلتزم طهران بالشروط المتفق عليها.

كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم لا تتضمن رفعا فوريا للعقوبات، لافتا إلى أن الأسواق المالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عقب الإعلان عن الاتفاق.

الرئيس السيسي ترامب فرنسا قمة مجموعة السبع الشرق الأوسط سد النهضة

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