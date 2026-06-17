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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تشريعية النواب: حضور الرئيس السيسي قمة السبع "تتويج تاريخي" لسيادة القرار المصري

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية
المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية
فريدة محمد

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها الدولة المصرية في دوائر صنع القرار الدولي، وتعكس حجم الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما القيادة السياسية المصرية لدى القوى الكبرى، بفضل ما انتهجته من سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة عززت من حضور مصر وتأثيرها على الساحتين الإقليمية والدولية، ورسخت مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار وصمام أمان لمنطقة الشرق الأوسط، وشريك موثوق في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وقال النائب طاهر الخولي إن دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في هذا المحفل الدولي الرفيع تؤكد أن مصر أصبحت طرفًا رئيسيًا في مناقشة وصياغة الرؤى المتعلقة بالقضايا الدولية والإقليمية الأكثر تأثيرًا على الأمن والاستقرار العالميين، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء نموذج متوازن قائم على الحوار واحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون المشترك.

وأضاف وكيل تشريعية النواب أن مشاركة الرئيس السيسى في الجلسة الخاصة بـ"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" جاءت تأكيدًا للدور المصري المحوري في التعامل مع ملفات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث عرض الرئيس رؤية مصر الثابتة القائمة على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأشار المستشار طاهر الخولي إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر القوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما من خلال احترام القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعوب، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح " طاهر الخولي " أن الحضور المصري الفاعل داخل قمة تضم أكبر اقتصادات العالم يعكس نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في معالجة التحديات العالمية، سواء المرتبطة بأمن الطاقة أو سلاسل الإمداد أو الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، كما يعزز من فرص توسيع التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وأكد " الخولي " أن ما تشهده مصر من تقدير دولي متزايد هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في استعادة ثقل الدولة المصرية ودورها التاريخي كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وصوتٍ عاقلٍ يدافع عن الحوار والسلام والتنمية في مواجهة الصراعات والأزمات.

وأكد النائب طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع تبعث برسالة قوية مفادها أن مصر أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة التوافقات الدولية، وأن رؤيتها تجاه قضايا المنطقة تحظى باهتمام واحترام المجتمع الدولي، بما يعزز من مكانتها ودورها في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة والعالم.

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