ترامب: مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع الدول.. والرئيس السيسي صديق عزيز لي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع الدول حول العالم والرئيس عبد الفتاح السيسي صديق عزيز لي”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الأمريكي ترامب، أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه رغم جدول أعماله المزدحم، فقد حظي الوفد المصري بحفاوة استقبال كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الإعلان المرتقب بشأن الاتفاق مع إيران حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن مصر تثمن الجهود المبذولة في هذا الملف، وتترقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق وما سيصدر بشأنه من بيانات رسمية.

ولفت إلى تقدير مصر للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في مختلف المجالات.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً ثنائيا مع نظيره الأمريكي ترامب، وذلك على هامش قمة السبع المنعقدة في فرنسا.