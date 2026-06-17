خلال لقائه الرئيس السيسي.. ترامب: نعمل مع مصر على حل قضية سد النهضة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم.

وأكد ترامب ان مواقف مصر خلال الحملة الانتخابية بأمريكا كانت داعمة.

وتابع: أدعو الدول لتعزيز استثماراتها في مصر.

وأكد ترامب: ندعم مصر، كما كانت تدعمنا، خلال الحملة الانتخابية، وأن لقائي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر أمرا كبيرا، وأنه منذ أول لقاء بيني وبين الرئيس السيسي هناك تفاهم واحترام متبادل بيننا.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء الرئيس السيسي، على العمل مع مصر على حل قضية سد النهضة، قائلا: أدعو الدول لتعزيز استثماراتها في مصر.