على هامش قمة مجموعة السبع.. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة إيفيان، الرئيس لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، حيث أعرب الرئيس عن الاعتزاز الكبير بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات وكافة أطر التشاور القائمة بين الجانبين، كما ثمّن بشكل خاص الجهود المشتركة الجارية لتنفيذ مقررات اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في شهر نوفمبر 2024، منوهاً بالنمو الملحوظ الذي يشهده التبادل التجاري بين البلدين في الأعوام الأخيرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس دا سيلفا أعرب من جانبه عن سعادته بالاجتماع مجدداً بالرئيس، مرحباً بالزخم الذي تشهده علاقات البلدين لا سيما وأن مصر هي الشريك التجاري الأهم للبرازيل في القارة الأفريقية، كما ثمن الرئيس البرازيلي تنامي أطر التعاون التي تجمع البلدين بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، فضلاً عن اتفاق الشراكة الاستراتيجية واتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك على الرغم من تجاوزه مؤخراً ٥،٥ مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين ناقشا أيضاً التعاون المشترك في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي عن تقديره لجهود مصر والسيد الرئيس الرامية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على دعم بلاده للمقاربات المصرية القائمة على أولوية التوصل لحلول سلمية مستدامة وشاملة للأزمات في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وفي نهاية اللقاء، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور على كافة المستويات بين البلدين في الفترة المقبلة.