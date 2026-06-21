49.77 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

شهد أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أول يوم عمل في البنوك صباح اليوم الأحد 21-6-2026 علn مستوى البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

سجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي".

الدولار ثابت اليوم

أظهر سعر الدولار ثباتَا بمختلف البنوك المصرية المنتشرة على مستوn الجمهورية.

مواعيد العمل في البنوك

بدأت البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد إجازة استمرت 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة الجمعة والسبت المقبلين ومن قبلها يوم الخميس الماضي نظرًا للاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيه للشراء و 49.98 جنيه .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB".

وبلغ ثالث أقل سعر دولار في مواجهة الجنيه 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، البركة، كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، قناة السويس،العقاري المصري العربي ، العربي الإفريقي الدولي".

تفاصيل الائتمان المحلي

ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية على مستوي الجهاز المصرفي بنهاية العام الماضي إلي 12.5 تريليون جنيه في مقابل 12.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ12.02 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية 7.904 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 7.604 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ 7.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وتضمن المطلوبات من الحكومة بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم و الودائع.

وقال التقرير إن المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم، ليصل إلي 474.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 470.311 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 468.4 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت أرصدة الإئتمان المحلي للقطاع الخاص 2.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.62 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وصل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي 1.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 1.402 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ1,4 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.