هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2026، مع تسجيل تباين محدود بين البنوك عند مستويات قريبة من 50 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك وهدوء التداولات في السوق الرسمية.



وسجل أقل سعر للدولار نحو 49.77 جنيهًا للشراء و49.87 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك من بينها فيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وبنك الإسكندرية، ليواصل هذا المستوى الاستقرار الذي ظهر منذ آخر يوم عمل في القطاع المصرفي.



في المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استمرار حالة الثبات النسبي في متوسطات الأسعار الرسمية خلال الأيام الأخيرة.



كما تحركت الأسعار في نطاق أوسع ببعض البنوك، حيث سجلت مستويات تقارب 49.80 إلى 49.95 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة في السوق، من بينها CIB، بنك الكويت الوطني، نكست، وعدد من البنوك الأخرى، بينما استقر متوسط السعر في أغلب البنوك عند نحو 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار نحو 50.18 جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، ليظل هو الأعلى في السوق خلال التعاملات، في حين جاءت باقي البنوك عند مستويات أقل بفارق محدود.



العطله الأسبوعية

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار عطلة البنوك وغياب التداولات الفعلية، إضافة إلى حالة ترقب في الأسواق المحلية والعالمية لتحركات أسعار الفائدة واتجاهات الدولار عالميًا، ما انعكس على هدوء نسبي في حركة الأسعار داخل السوق المصرية.