تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت 20-6-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا مع اول التعاملات المسائية في مواجهة الجنيه وذلك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيهًا.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB".

وبلغ ثالث أقل سعر دولار في مواجهة الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، البركة، كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيها للشراء و49.97جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، قناة السويس،العقاري المصري العربي ، العربي الإفريقي الدولي".