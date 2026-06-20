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تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت 20-6-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا مع اول التعاملات المسائية في مواجهة الجنيه وذلك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيهًا.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB".

وبلغ ثالث أقل سعر دولار في مواجهة الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيها للشراء و49.97جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، قناة السويس،العقاري المصري العربي ، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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