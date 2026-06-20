عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تفاصيل رسائل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، للمدارس الثانوية، والتي كشفتها الأخيرة على صفحاتها الرسمية على “فيس بوك”.

وتعلقت رسائل وزير التعليم، بتفاصيل “مواصفات امتحان التربية الدينية 2026” المقرر أن يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026.

وتضمنت الرسالة، ما يلي:

- امتحان التربية الدينية من 40 درجة.

- نسبة النجاح المطلوبة هي 70%.

- الطالب يحتاج لجمع 28 درجة على الأقل من أصل الـ 40 درجة لكي يجتاز المادة بنجاح.

- امتحان التربية الدينية يتكون من 25 سؤالاً، ومقسمة كالتالي:

- 15 سؤالاً: لكل سؤال منهم درجتان (بمجموع 30 درجة).

- 10 أسئلة: لكل سؤال منهم درجة واحدة (بمجموع 10 درجات).