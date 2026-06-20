بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حفل عشاء خيريًا بمدينة سيدني الأسترالية، بحضور نخبة من نجوم الفن المصري، وذلك لدعم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للأسر الاولى بالرعاية في مصر والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين.

وشهد الحفل حضور الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي، والكوميديان مينا نادر، والسفير المصري بأستراليا هاني ناجي عبد الحميد، والدكتورة آن علي وزيرة التنمية الدولية بأستراليا، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، وكارل عسال Shepherd of Egypt Australia، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في أستراليا، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الخيري ودعم رسالة المؤسسة الإنسانية.

وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن راعي مصر تواصل تقديم خدماتها بكثافة في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا وعشوائيات القاهرة، من خلال برامج الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ودعم الأسر غير القادرة وتمكينها اقتصاديًا موجها الشكر لأبناء الجالية المصرية على مشاركتهم في هذا الحفل

وقالت الفنانة ليلى علوي: “سعيدة جدًا بمشاركتي النهارده في حفل راعي مصر الخيري بأستراليا، وفخورة بوجودي وسط أبناء الجالية المصرية لدعم رسالة إنسانية مهمة تهدف إلى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية. الخير الذي نقدمه اليوم سيعود أثره على الأجيال القادمة، وأتمنى دائمًا أن نكون سببًا في رسم البسمة ودعم كل من يحتاج إلى المساندة”.

كما أشادت الفنانة إلهام شاهين بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة راعي مصر في رفع وعي الناس والمساهمة الفعالة في بناء الإنسان، مؤكدة أن دور المؤسسة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، وإنما يمتد إلى تمكين الإنسان اقتصاديًا.

وأكدت الفنانة هالة صدقي أن أهم ما يميز مؤسسة راعي مصر هو اهتمامها بالتفاصيل وتقديم الدعم الكامل للمستحقين، مشيرة إلى أن الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وتعمل على دعم الفقير قبل الغني.

وأشاد الحضور بالدور الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مؤكدين أن مشاركة أبناء الجالية المصرية في الخارج تمثل امتدادًا لدورهم الوطني في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية لخدمة أبناء الوطن