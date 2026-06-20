حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

كشف الكاتب الصحفي أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة ما يتردد بشأن قطع خدمة الإنترنت في مصر بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال صقر، خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن فكرة قطع الإنترنت على مستوى الجمهورية بسبب امتحانات الثانوية العامة غير منطقية، موضحًا أن بعض الدول قد تلجأ إلى هذا الإجراء لفترات محدودة للغاية، لكن تطبيقه في مصر أمر بالغ الصعوبة بسبب اتساع نطاق الامتحانات وامتدادها على مدار شهر كامل.

وأوضح صقر، أن امتحانات الثانوية العامة تُعقد داخل آلاف اللجان المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب وجود العديد من المجمعات الامتحانية، وهو ما يجعل من المستحيل عمليًا تعطيل خدمات الإنترنت التي تعتمد عليها قطاعات وخدمات حيوية في الدولة.

وأضاف أيمن صقر، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت بالفعل مجموعة من الإجراءات لتأمين الامتحانات، منها ما تم الإعلان عنه، وأخرى لم يتم الكشف عنها حفاظًا على فاعليتها، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع وسائل التأمين قد يساعد البعض على التحايل عليها.

وأشار إلى أن الإجراءات المعلنة تشمل منع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات البلوتوث وأي وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة قبل دخول الطلاب إلى اللجان.