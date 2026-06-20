تحذير صادم .. سيارتك قد تكون تحت المراقبة حتى دون اتصال بالإنترنت

تواجه شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات أزمة قانونية وحقوقية متزايدة تتعلق بانتهاك خصوصية السائقين؛ إثر رفع دعوى قضائية موسعة تسلط الضوء على آليات تتبع حركية غامضة ومادية لا تعتمد بالضرورة على الميزات البرمجية للسيارات المتصلة بالإنترنت (Connected Cars).

وتكشف هذه القضية أن مجرد قيادة المركبة في الشوارع العامة بات كافيًا لرصد تحركات الملاك بدقة رقمية ودون علمهم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول حدود الأمان اللوجستي للبيانات الشخصية.

شبكات ALPR تواجه اتهامات بخرق قوانين الخصوصية في كاليفورنيا

تركز الدعوى القضائية المرفوعة بشكل أساسي على شبكات قراءة لوحات التراخيص الآلية (ALPR)، وهي منظومات تعتمد ماديًا على كاميرات مراقبة متطورة وخوارزميات مسح ضوئي مثبتة في الشوارع والطرقات السريعة لتوثيق حركة المرور.

وتواجه هذه الشبكات اتهامات صارخة بخرق قوانين الخصوصية الصارمة في ولاية كاليفورنيا، بعد ثبوت قيامها بجمع وتخزين بيانات المواقع الجغرافية الدقيقة لملايين السائقين ومشاركتها ماديًا مع جهات حكومية ووكالات فيدرالية دون الحصول على إذن مسبق أو موافقة قانونية من المستهلكين في صالات العرض.

جنرال موتورز وموتورولا تحت المقصلة بسبب تسريب سلوك القيادة

لا تتوقف الأزمة عند الكاميرات الخارجية فحسب، بل تمتد هندسيًا لتشمل كبرى الشركات مثل "جنرال موتورز" (General Motors) وعملاق الاتصالات "موتورولا" (Motorola)؛ حيث تواجهان ملاحقات قضائية بتهمة إساءة استخدام بيانات الملاك وتداولها تجاريًا.

وأشارت المستندات التوثيقية للقضية إلى أن جنرال موتورز قامت سابقًا بمشاركة بيانات سلوك القيادة ماديًا مع شركات تأمين طرف ثالث، والتي استغلت هذه المعلومات البرمجية (مثل معدلات تسارع الشاسيه أو استخدام المكابح) لرفع قيمة أقساط التأمين أو إلغاء التغطية تمامًا عن بعض العملاء بذريعة القيادة المتهورة.

تدقيق قانوني صارم يفرض معايير محاسبة جديدة في سوق 2026

يرى خبراء القانون واللوجستيات أن هذا الحراك القضائي المتصاعد يمثل نقطة تحول حاسمة لفرض معايير محاسبة وحوكمة أكثر صرامة على كيفية التعامل مع معلومات المركبات خلال عام 2026.

وتضع هذه الضغوط المادية شركات السيارات أمام خيارات صعبة لإعادة صياغة شروط الاستخدام والخصوصية برمجياً؛ إذ لم يعد بإمكان الملاك تفادي التعقب بمجرد إيقاف تشغيل الخصائص الذكية داخل الكابينة، طالما أن البنية التحتية للمدن قادرة على رصد الشاسيه الخارجي وتفكيك مساراته وتداولها كسلعة استثمارية بين الشركات.