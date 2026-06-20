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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في 9 دقائق.. BYD تطلق تقنية أسرع شحن سيارة وهذه الدولة محرومة منها

عيوب بطاريات BYD Blade
عيوب بطاريات BYD Blade
عزة عاطف

تواجه سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة عقبة تكنولوجية وجيوسياسية جديدة، بعد إعلان عملاق الصناعة الصيني (BYD) عن تحقيق طفرة مادية وبنية تحتية غير مسبوقة في منظومة الطاقة الرقمية. 

ونجحت الشركة في تشغيل شواحن فائقة الفعالية تعيد صياغة مفهوم الوقت للمستهلكين، إلا أن القوانين الحمائية واللوائح الفيدرالية الصارمة جعلت ملاك السيارات في أمريكا معزولين تمامًا عن الاستفادة من هذه الطفرة الهندسية.

تقنية "Flash Charging China" تنهي قلق المسافات بـ 6682 شاحنًا فائقًا

تزامنًا مع إطلاق شاحنتها الرياضية الكبيرة "Great Tang SUV"، كشفت بي واي دي عن نشر 6682 شاحنًا فائقًا (Flash Chargers) تغطي 321 مدينة صينية بالكامل. 

وتأتي هذه الخطوة اللوجستية الضخمة كجزء من استراتيجية قومية موسعة تسمى "Flash Charging China" جرى إطلاقها مطلع ربيع عام 2026، بهدف القضاء نهائيًا على “قلق المدى” لدى السائقين، وسط طموحات تصنيعية للوصول إلى 20000 محطة شحن متطورة قبل نهاية العام الجاري.

الهندسة الرقمية للشاحن: 1500 كيلوواط وطاقة الجيل الثاني من بطاريات “Blade”

تعتمد المحطات الجديدة على معمارية ميكانيكية وبرمجية فائقة القوة تتيح ضخ 1500 كيلوواط من التيار المستمر (DC) عبر موصل واحد متطور. 

وبتكامل هندسي مع الجيل الثاني من بطاريات "Blade Battery" المملوكة للشركة، يمكن للشاحن رفع طاقة الشاسيه من 10% إلى 97% في غضون 9 دقائق فقط، وهي كفاءة زمنية تحاكي سرعة التزود بالوقود التقليدي ماديًا.

ولتفادي الضغط اللوجستي على شبكات الكهرباء المحلية، دمجت الشركة منظومات تخزين طاقة ذكية تعمل كمكثفات وخزانات طاقة احتياطية بالمحطات.

في الوقت الذي بدأت فيه "بي واي دي" توسعها اللوجستي لنقل هذه الشبكات والسيارات المتوافقة ماديًا إلى أسواق المكسيك وكندا المجاورة، يظل السوق الأمريكي عاجزًا تجاريًا عن مواكبة هذا التحول. 

وتفرض القوانين الفيدرالية وقوائم الحظر التجاري قيودًا تمنع دخول تكنولوجيا الشركة بذريعة العلاقات العسكرية والأمن القومي؛ مما يحرم المشترين في أمريكا من تفكيك معضلة الشحن البطيء لبنيتهم التحتية الحالية التي لا تتجاوز قدراتها كسرًا ضئيلًا مما تنتجه المصانع الصينية.

شاحن BYD 1500 kW عيوب بطاريات BYD Blade محطات شحن بي واي دي السيارات الكهربائية الصينية

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