تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

واصلت أسعار الذهب مسيرة الهبوط مساء اليوم السبت 20 يونيو 2026، حيث سجلت تراجعًا طفيفًا بمختلف الأعيرة الذهبية، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على أسواق المعادن النفيسة محليًا وعالميًا، مع عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية اليوم وغدًا.

ويأتي هذا التراجع متزامنا مع استمرار موجة الانخفاضات التي يشهدها المعدن الأصفر منذ عدة جلسات، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وتأثيراتها على أسعار الذهب، في الوقت الذي يرى فيه خبراء السوق أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة شراء مناسبة للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن طويل الأجل.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر عيار 21 خسارة بنحو 250 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية ، فيما سجل الجنيه الذهب خسارة 2000 جنيه خلال أسبوع.

آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق

جاءت أسعار الذهب في السوق مساء اليوم السبت على النحو التالي، وفقًا لآخر تحديث لها داخل محلات الصاغة:

عيار 24 (الأعلى نقاءً): 6885 جنيها للشراء و6828 جنيها للبيع

عيار 22: 6312 جنيها للشراء و6259 جنيها للبيع

عيار 21 (الأكثر انتشارًا): 6025 جنيها للشراء و5975 جنيها للبيع

عيار 18 (الأوسط انتشارًا): 5164 جنيها للشراء و5121 جنيها للبيع

سعر الجنيه الذهب: 48.2 ألف جنيه للشراء و47.8 ألف جنيه للبيع

سعر الأوقية بالدولار: 4155 دولارا للشراء و4153 دولارا للبيع

أسعار السبائك الذهبية في السوق

شهدت أسعار السبائك الذهبية تراجعًا أيضًا، وجاءت كالتالي:

سبيكة 10 جرام: نحو 69,140 جنيها

سبيكة 50 جرام: نحو 345,700 جنيه

الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جرام: نحو 215,025 جنيها

ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24، مع إضافة المصنعية التي تختلف حسب التاجر والعلامة التجارية.



سعر الذهب عالميًا والعطلة الرسمية في البورصات

تشهد بورصات المعادن العالمية عطلة رسمية اليوم وغدًا، حيث توقفت التعاملات في أسواق المال العالمية بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، بينما سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الأوقية بنسبة 1.29% إلى نحو 4155 دولارا للأوقية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تراجع الذهب عالميًا بعد قرار الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 2.1% بما يعادل 90.25 دولارا للأوقية، لتسجل نحو 4239 دولارا للأونصة، وذلك في أول رد فعل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية .



وجاء هذا الهبوط عقب إعلان الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول ذات العائد المرتفع، وبالتالي ينخفض سعر الذهب.

خبراء السوق: الوقت مناسب للشراء

قال خبراء بسوق الذهب إن الوقت الحالي قد يمثل فرصة شراء للمعدن الأصفر خلال موجة التراجع الأخيرة، باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار طويل الأجل، خاصة بعد انخفاض أسعاره بأكثر من 1000 جنيه للعيار الواحد، ما يجعل مستوياته الحالية جاذبة للشراء.

وأوضحوا أن سعر الذهب لا يتأثر فقط بتوقعات اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بل تحكمه مجموعة من العوامل الأخرى، أبرزها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية العالمية التي قد تعيد دفع الأسعار للارتفاع مجددا.

العوامل المؤثرة في تحركات سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب بمجموعة من العوامل المتشابكة التي تحدد مساره صعودا وهبوطا، ومن أبرزها:

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة: كلما ارتفعت الفائدة، انخفضت جاذبية الذهب

معدلات التضخم: ارتفاع التضخم يعزز الطلب على الذهب كتحوط ضد تآكل القيمة الشرائية

التوترات الجيوسياسية: تزيد من الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب

قوة الدولار الأمريكي: علاقة عكسية بين قوة الدولار وسعر الذهب

حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية والمحلية

المضاربات في الأسواق المالية وصناديق المؤشرات المتداولة

الاحتياطيات الحكومية وسياسات البنوك المركزية في شراء أو بيع الذهب



نصائح للمتعاملين في سوق الذهب

في ظل هذه التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الذهب، ينصح خبراء السوق المتعاملين باتباع مجموعة من الإرشادات: