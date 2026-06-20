الليلة.. موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم

يصطدم منتخب ألمانيا بمنافسه كوت ديفوار مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تُقام مباراة ألمانيا وكوت ديفوار مساء اليوم السبت 20 يونيو 2026 على ملعب "بي إم أو فيلد"، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم الباراجواياني خوان جابرييل بينيتيز، ويعاونه كل من إدوارد كاردوزو وميليشاديز سالديفار، بينما سيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا للمباراة.

وتُنقل المباراة مباشرة عبر قناتي beIN Sports Max 2 وbeIN Sports Max 4، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.