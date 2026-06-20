طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا خلال ساعات لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وأوضح بقائي - وفقا لما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء - أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مشيرا إلى أن التزامات الجانبين واضحة، وأن طهران التزمت بالتزاماتها، لكن الجانب الآخر لم يفِ بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

ولفت بقائي إلى الوفد الإيراني سيبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي عند تنفيذ البنود الأخرى، مؤكدا أن جوهر مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو الالتزام مقابل الالتزام.