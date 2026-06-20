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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان

يعد العنب من الفواكه الصيفية الشهيرة التى تتمتع بفوائد صحية عديدة في مقدمتها الوقاية من السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك اليكم أبرز فوائد العنب الصحية.

الوقاية من السرطان

العنب غني بمضادات الأكسدة، مثل الريسفيراترول والكاتيكينات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم والجذور الحرة جزيئات مُسببة للضرر تُلحق الضرر بالخلايا وعندما يتراكم هذا الضرر، قد يؤدي إلى طفرات جينية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد تناول العنب

وكشف أن مضادات الأكسدة تساعد في السيطرة على الجذور الحرة، مما قد يحد من الإجهاد التأكسدي والالتهاب لتقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.

خفض ضغط الدم

يُساعد البوتاسيوم الموجود في العنب على خفض ضغط الدم من خلال موازنة مستويات الصوديوم في الجسم إضافةً إلى ذلك، تُساهم مضادات الأكسدة المفيدة التي ذكرناها في دعم وظائف الأوعية الدموية.

مخاطر تناول العنب على الأطفال  

إذا جمعنا كل ذلك معًا، فستحصل على فاكهة تساعد جهازك الدوري على العمل بكفاءة أكبر.

حماية القلب

سيحب قلبك العنب بالتأكيد! وذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب، مثل تلك الموجودة فيه، أثبتت قدرتها على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب إضافةً إلى ذلك، يُعد البوتاسيوم الموجود في العنب مفيدًا لصحة القلب، نظرًا لقدرته على خفض ضغط الدم.

العنب فوائد العنب السرطان القلب يحمي من السرطان

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