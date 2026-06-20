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مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر اليوم السبت، إنه طالما بقي الاتفاق مع الولايات المتحدة "حبرا على ورق"، فإن "تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا أيضا".

وكتب محمد مخبر في حسابه على منصة "إكس": "يفهم الأمريكيون لغة الاقتصاد وحسابات التكلفة والعائد بشكل أفضل. وطالما بقي الاتفاق حبرا على ورق، فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا أيضا".

وأضاف مخبر: "لن يرضى مفاوضونا بأقل من التنفيذ الكامل للالتزامات واستيفاء حقوق الشعب. ورغم ذلك، فإننا لن نغفر ولن ننسى دماء كل شهيد، والإمام الشهيد، وأطفال ميناب".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن بلادها ستواصل أداء دورها الدبلوماسي الرامي إلى تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الخلافية بين الجانبين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد تدعم جميع المساعي السلمية التي من شأنها تشجيع الحوار البناء بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن بلاده تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأكثر فاعلية لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن باكستان ستواصل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية كلما طُلب منها ذلك، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات.

الولايات المتحدة الطاقة الشرق الأوسط الاتفاق ميناب

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