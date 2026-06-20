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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا نتوسل أبدا | خلاف يتصاعد بين ميلوني وترامب بسبب صورة

ميلوني و ترامب
ميلوني و ترامب
أ ش أ

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما وصفته بـ"الهجمات المستمرة وغير المبررة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تبادل فيه الجانبان تصريحات حادة عقب خلاف نشب بينهما على خلفية تصريحات منسوبة لترامب بشأن لقائهما خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وكان ترامب قد قال، وفقا لشبكة تلفزيونية إيطالية، إن ميلوني "توسلت" للحصول على صورة معه خلال القمة، وإنه وافق على ذلك لأنه "شعر بالأسف تجاهها"، وهو ما وصفته ميلوني بأنه "اختلاق"، مؤكدة أن لا هي ولا بلادها "تتوسلان أبدا".

وقالت ميلوني إن تصريحات ترامب بشأن الواقعة "مؤسفة"، متسائلة عن سبب تعامله بهذه الطريقة مع حلفائه، مضيفة أنه لا يظهر نفس الحزم مع خصوم الغرب والولايات المتحدة، حيث يكون أكثر مرونة معهم، حسبما نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

ورد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" مجددا، قائلا إن ميلوني طلبت التقاط صورة معه "مرارا وتكرارا" خلال القمة، كما انتقد موقف إيطاليا من الحرب مع إيران، ولا سيما رفضها السماح باستخدام مدارجها وقواعدها الجوية من قبل الولايات المتحدة.

من جانبها، ردت ميلوني عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة إن هذه الهجمات "بلا معنى"، وإن شعبيتها تعتمد على قدرتها على الدفاع عن المصالح الوطنية الإيطالية، وليس على علاقتها بترامب، مؤكدة أن إيطاليا "دولة ذات سيادة"، وأن استخدام القواعد الجوية يخضع لاتفاقيات لا يمكن انتهاكها.

كما ألغت الحكومة الإيطالية زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني المقررة إلى الولايات المتحدة، بعد تصريحات ترامب التي وصفتها بأنها "مسيئة".

رئيسة الوزراء الإيطالية الهجمات المستمرة ترامب مجموعة السبع فرنسا

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