تصاعد التوتر بين بولندا وأوكرانيا بعد سحب وسام النسر الأبيض من زيلينسكي

ذكرت شبكة "يورو نيوز" أن قرار الرئيس البولندي كارول نافروتسكي سحب وسام "النسر الأبيض" من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثار جدلًا واسعًا في أوكرانيا.

وأعلن نافروتسكي عزمه تجريد زيلينسكي من الوسام، وهو أعلى وسام دولة في بولندا، على خلفية قرار إعادة تسمية وحدة عسكرية باسم "جيش التمرد الأوكراني"، وهو تنظيم تتهمه بولندا بالمسؤولية عن ارتكاب مذابح بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، أكد نافروتسكي أن القرار "لا يستهدف الأمة الأوكرانية"، ولا يعكس أي تغيير في التوجه الاستراتيجي لسياسة الأمن البولندية، مشددًا على استمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا دون تغيير.

وأضاف أن العلاقات بين وارسو وكييف تشهد توترًا متزايدًا بسبب ما وصفه بـ"ترسيخ ذكرى مسمومة بالجريمة"، مؤكدًا أن "هناك حدودًا لا يجوز تجاوزها في العلاقات البولندية الأوكرانية".

في المقابل، أعلن زيلينسكي أنه سيعيد الميدالية، فيما وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها القرار بأنه "خطأ استراتيجي".