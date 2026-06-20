حفل نجوم التسعينات أولى مفاجآت المسرح الروماني بالساحل الشمالي

يشهد المسرح الروماني بمنطقة الساحل الشمالي، عددا كبيرا من المفاجآت هذا العام بمشاركة نخبة من كبار النجوم تبدأ بحفل لنجوم التسعينات.

ويُعد المسرح الروماني أحد أبرز الرموز الحضارية في المنطقة، إذ يجسد امتداداً لتاريخ طويل شهد على تعاقب الحضارات التي تركت بصمتها على الساحل الشمالي، ليعود اليوم إلى أداء دوره الثقافي والترفيهي من خلال برنامج فني متنوع يضم 9 حفلات ضخمة تجمع نخبة من أبرز نجوم الغناءvوالموسيقى في العالم العربي والعالم.

وينطلق الحفل يوم ١٠ من شهر يوليو المقبل إذ يعود الجمهور إلى أجواء الزمن الجميل مع "ليلة التسعينات"، التي تجمع أربعة من أبرز نجوم تلك الحقبة: محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني، في أمسية تستحضر أجمل الأغنيات والذكريات التي شكلت وجدان جيل كامل.

وبهذا الموسم الاستثنائي لا يعود المسرح الروماني مجرد موقع تاريخي يستحضر الماضي، بل يتحول إلى مساحة نابضة بالحياة تحتضن الفن والموسيقى والإبداع، مؤكداً أن الأماكن العظيمة لا تفقد بريقها، بل تنتظر اللحظة المناسبة لتولد من جديد.