مسؤول إسرائيلي: البقاء في المنطقة الأمنية بلبنان مستمر.. وسنرد بقوة على أي هجوم لحزب الله

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن تل أبيب ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية على الحدود الشمالية "طالما كان ذلك ضرورياً لحماية حدودها"، وفقاً لما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لا تستبعد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن التعليمات الصادرة للجيش الإسرائيلي تقضي بـ"الرد بقوة على أي هجوم ينفذه حزب الله، والعمل على إزالة أي تهديدات تستهدف القوات الإسرائيلية".

وأكد المصدر أنه في حال شن حزب الله هجمات جديدة؛ فإن إسرائيل "سترد بقوة"، في إشارة إلى استمرار حالة التأهب والتوتر على الجبهة الشمالية.