اعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

أفاد موقع "واللا" العبري مساء اليوم السبت، أنه "بعد تقييم للوضع، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، على خلفية خرق مذكرة التفاهم مع أمريكا، واستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

من جانبها، قامت إيران، اليوم "السبت"، بإغلاق مضيق هرمز، مرة أخرى، أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعدما أعيد فتحه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان إنه "نظرا إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب، وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان.. نعلن أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية".

ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.