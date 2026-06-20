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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء عربي إيطالي يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

اليماحي مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا
اليماحي مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ووفد البرلمان العربي مع غولييلمو بيتشي رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ينظم المنتدى مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، حفظه الله ورعاه.

وخلال اللقاء بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والجمهورية الإيطالية، وآفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد  "اليماحي"، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية والمالية في تعزيز العلاقات العربية الإيطالية، مشيرًا إلى أن العالم العربي وإيطاليا يرتبطان بتاريخ طويل من العلاقات الحضارية والاقتصادية، وأن المرحلة الراهنة تفرض الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر استراتيجية وشمولًا.

تعاون اقتصادي عربي إيطالي 

وأشار إلى أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الأمن والاستقرار وخلق فرص النمو والازدهار.

كما شدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص العربي والإيطالي على توسيع مجالات التعاون والاستثمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والتحول الرقمي، بما يواكب المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها العديد من الدول العربية.

وأعرب "اليماحي"، عن تطلع البرلمان العربي إلى بناء قنوات تواصل مؤسسية مستدامة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الإيطالية الرائدة، بما يسهم في استمرار الحوار وتبادل الرؤى حول الأولويات المشتركة، إضافة إلى دراسة تنظيم فعاليات ومنتديات تجمع البرلمانيين ومؤسسات التمويل ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

من جانبه، أعرب رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية الإيطالية عن تطلع الوكالة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة وفتح آفاقًا أوسع للشراكات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأكد "بيتشي"، أن الوكالة تتعاون مع الدول العربية، في استثمارات ومشروعات تتجاوز قيمتها 20 مليار يورو، مشيرًا إلى أن الوكالة تمتلك مكاتب في عدد من العواصم العربية، وتؤدي دورًا فاعلًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا ودول المنطقة.

كما أكد على وجود توجه جاد لزيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون بين إيطاليا والدول العربية خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور لدعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الإيطالي، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.

https://youtu.be/xLKRoVY1aIU

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية إيطاليا محمد بن أحمد اليماحي غولييلمو بيتشي مدينة مراكش الملك محمد السادس المملكة المغربية برلمان البحر الأبيض المغرب

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