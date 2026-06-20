إيران تهدد بقصف إسرائيل صاروخيا إذا استمر التصعيد في لبنان

هدد مسؤولون إيرانيون عبر قناة "يو نيوز" اللبنانية قائلين: قد يتم إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل الليلة إذا استمر العدوان على لبنان.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران ستطالب في محادثات سويسرا بتنفيذ الالتزامات الأمريكية بموجب مذكرة التفاهم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية السويسرية، السبت، استمرارها في توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاهمات بين الجانبين ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن منتجع بورجنشتوك السويسري لا يزال يمثل منصة مناسبة لاستضافة اللقاءات والمشاورات الدبلوماسية، في ظل ما تتمتع به سويسرا من سجل طويل في الوساطة الدولية واحتضان المفاوضات الحساسة.





