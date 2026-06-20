باحث: تمسك إيران بمبدأ "التزام مقابل التزام" يعكس فقدان الثقة في واشنطن

أكد نعمان توفيق العابد، الدبلوماسي السابق والباحث في العلاقات الدولية، أن تمسك إيران بمبدأ "التزام مقابل التزام" خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة يعكس حالة من عدم الثقة المتراكمة لدى طهران نتيجة تجارب سابقة شهدت، من وجهة نظرها، عدم التزام واشنطن الكامل بتعهداتها.

وقال العابد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن إيران ترفض الاستمرار في تنفيذ أي التزامات بشكل أحادي، وتصر على أن يقابل كل إجراء تتخذه خطوات مماثلة من الولايات المتحدة وحلفائها وفق ما يتم الاتفاق عليه.

وأضاف أن طهران تسعى من خلال هذا النهج إلى ضمان عدم تكرار تجارب سابقة شهدت التزام طرف ببنود الاتفاق مقابل تعثر تنفيذ الالتزامات المقابلة، مشيراً إلى أن التجربة الفلسطينية مع اتفاق أوسلو تُطرح في هذا السياق كمثال على غياب التوازن في تنفيذ التعهدات بين الأطراف.

وشدد الباحث في العلاقات الدولية على أن هذا الموقف يمثل بالنسبة لإيران ضمانة أساسية للحفاظ على مصالحها ومنع تحول أي اتفاق مستقبلي إلى التزامات أحادية الجانب، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بمستقبل التفاهمات القائمة.