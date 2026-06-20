إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز ردا على القصف الاسرائيلي لـ لبنان

قامت إيران، اليوم "السبت"، بإغلاق مضيق هرمز، مرة أخرى، أمام حركة الملاحة البحرية، و ذلك ردًا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعدما أعيد فتحه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان إنه "نظرا إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب، وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان.. نعلن أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية".

ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.