قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة
83 قتيلاً في يوم واحد .. حصيلة ضحايا الحرب بلبنان تتجاوز أربعة آلاف منذ مارس
تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مصر تنظم البطولة العربية للتنس بمشاركة تاريخية لـ 8 دول عربية
وثائق استخباراتية أمريكية تثير جدلاً جديداً عن دور فاوتشي وأبحاث الفيروسات في الصين
ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق
مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز
باكستان: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سويسرا غدا
بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية
تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق خطة لتوزيع المصاحف على الكتاتيب بالمحافظات
ديشامب يحذر لاعبي فرنسا من العراق: لا مكان للثقة الزائدة في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
آية التيجي

كثيرًا ما يتساءل البعض عن سبب تعرضهم للدغات البعوض بشكل متكرر مقارنة بغيرهم، خاصة خلال فصل الصيف. وبينما يخرج بعض الأشخاص من الرحلات أو الجلسات الخارجية دون أي لدغات تقريبًا، يعاني آخرون من عشرات اللدغات المزعجة، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

وكشفت دراسات علمية حديثة أن هناك مجموعة من العوامل البيولوجية والبيئية التي تجعل بعض الأشخاص أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم، بدءًا من فصيلة الدم وحتى نوع البكتيريا الموجودة على الجلد، وفقا لما نشر في مجلة  Smithsonian، ومن أبرز الأسباب:
 

ـ فصيلة الدم وتأثيرها على جذب البعوض:

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر عرضة للدغات البعوض مقارنة بأصحاب فصيلة الدم A، بينما تأتي فصيلة الدم B في مرتبة متوسطة. 

ويرجح العلماء أن البعوض يستطيع التعرف على إشارات كيميائية يفرزها الجلد تكشف نوع فصيلة الدم لدى بعض الأشخاص.

ـ ثاني أكسيد الكربون يزيد فرص التعرض للدغات:

ويعتمد البعوض بشكل أساسي على استشعار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء التنفس لتحديد موقع الإنسان. لذلك فإن الأشخاص الذين يطلقون كميات أكبر من هذا الغاز، مثل البالغين أو أصحاب الكتلة الجسمانية الأكبر، يكونون أكثر عرضة لجذب البعوض.

ـ ممارسة الرياضة ترفع احتمالية اللدغات:

بعد ممارسة التمارين الرياضية، يفرز الجسم كميات أكبر من حمض اللاكتيك عبر العرق وترتفع درجة حرارة الجسم، وهما عاملان يجذبان البعوض بشكل ملحوظ، ما يفسر زيادة فرص التعرض للدغات بعد النشاط البدني.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

ـ ارتفاع حرارة الجسم عامل جذب مهم:

وتشير الدراسات إلى أن البعوض ينجذب إلى حرارة الجسم، لذلك يكون الأشخاص ذوو درجات الحرارة المرتفعة أو الذين يعانون من التعرق الزائد أكثر عرضة للدغات مقارنة بغيرهم.

ـ بكتيريا الجلد تلعب دورًا مفاجئًا:

لا يقتصر الأمر على الدم أو التعرق فقط، إذ أظهرت الأبحاث أن نوع البكتيريا الطبيعية الموجودة على الجلد يؤثر في مدى انجذاب البعوض للشخص. فوجود أنواع معينة من البكتيريا قد يزيد من فرص التعرض للدغات، بينما يساعد التنوع البكتيري على تقليل الجاذبية للبعوض.

ـ شرب الكحول يجذب البعوض:

توصلت بعض الدراسات إلى أن تناول المشروبات الكحولية، وخاصة البيرة، قد يزيد من جاذبية الشخص للبعوض، رغم أن العلماء لم يحددوا حتى الآن السبب الدقيق وراء هذه الظاهرة.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

ـ الحوامل أكثر عرضة للدغات البعوض:

كشفت أبحاث متعددة أن النساء الحوامل يتعرضن للدغات البعوض بمعدل أعلى من غيرهن، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الجسم خلال فترة الحمل.

ـ لون الملابس قد يجذب البعوض:
أظهرت الدراسات أن البعوض ينجذب أكثر إلى الألوان الداكنة والزاهية مثل الأسود والأحمر والبرتقالي، بينما تقل جاذبيته تجاه الألوان الفاتحة مثل الأبيض والأزرق والأخضر.

ـ الجينات الوراثية وراء اختلاف الاستجابة:
يرى الباحثون أن العوامل الوراثية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مدى جاذبية الشخص للبعوض، حيث تؤثر الجينات على رائحة الجسم وتركيب العرق والعديد من العوامل الأخرى التي تجذب الحشرات.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

كيف يمكن تقليل لدغات البعوض؟

وينصح الخبراء بارتداء الملابس الفاتحة، واستخدام طارد الحشرات، وتجنب التعرق الزائد قدر الإمكان، بالإضافة إلى التخلص من المياه الراكدة التي تُعد بيئة مثالية لتكاثر البعوض.

البعوض أسباب جذب البعوض للإنسان فصيلة الدم والبعوض لدغات البعوض عوامل جذب البعوض لون الملابس والبعوض البعوض والحمل كيفية الوقاية من لدغات البعوض البعوض ودرجة حرارة الجسم البعوض والعرق الوقاية من البعوض أسباب كثرة لدغات البعوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

ترشيحاتنا

البرازيل

البرازيل تستعيد عرشها التاريخي في كأس العالم من ألمانيا .. ماذا حدث؟

يوعدي

رقم تاريخي جديد.. أيوب بوعدي يواصل كتابة التاريخ مع المغرب

دوكو

آس الإسبانية: جيريمي دوكو يغادر معسكر بلجيكا لحضور ولادة طفله

بالصور

لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

3 ليالٍ من الاحتفال.. دوا ليبا تكشف صورًا جديدة من زفافها على كالوم تورنر | صور

زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد