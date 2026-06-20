لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

كثيرًا ما يتساءل البعض عن سبب تعرضهم للدغات البعوض بشكل متكرر مقارنة بغيرهم، خاصة خلال فصل الصيف. وبينما يخرج بعض الأشخاص من الرحلات أو الجلسات الخارجية دون أي لدغات تقريبًا، يعاني آخرون من عشرات اللدغات المزعجة، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

وكشفت دراسات علمية حديثة أن هناك مجموعة من العوامل البيولوجية والبيئية التي تجعل بعض الأشخاص أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم، بدءًا من فصيلة الدم وحتى نوع البكتيريا الموجودة على الجلد، وفقا لما نشر في مجلة Smithsonian، ومن أبرز الأسباب:



ـ فصيلة الدم وتأثيرها على جذب البعوض:

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر عرضة للدغات البعوض مقارنة بأصحاب فصيلة الدم A، بينما تأتي فصيلة الدم B في مرتبة متوسطة.

ويرجح العلماء أن البعوض يستطيع التعرف على إشارات كيميائية يفرزها الجلد تكشف نوع فصيلة الدم لدى بعض الأشخاص.

ـ ثاني أكسيد الكربون يزيد فرص التعرض للدغات:

ويعتمد البعوض بشكل أساسي على استشعار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء التنفس لتحديد موقع الإنسان. لذلك فإن الأشخاص الذين يطلقون كميات أكبر من هذا الغاز، مثل البالغين أو أصحاب الكتلة الجسمانية الأكبر، يكونون أكثر عرضة لجذب البعوض.

ـ ممارسة الرياضة ترفع احتمالية اللدغات:

بعد ممارسة التمارين الرياضية، يفرز الجسم كميات أكبر من حمض اللاكتيك عبر العرق وترتفع درجة حرارة الجسم، وهما عاملان يجذبان البعوض بشكل ملحوظ، ما يفسر زيادة فرص التعرض للدغات بعد النشاط البدني.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

ـ ارتفاع حرارة الجسم عامل جذب مهم:

وتشير الدراسات إلى أن البعوض ينجذب إلى حرارة الجسم، لذلك يكون الأشخاص ذوو درجات الحرارة المرتفعة أو الذين يعانون من التعرق الزائد أكثر عرضة للدغات مقارنة بغيرهم.

ـ بكتيريا الجلد تلعب دورًا مفاجئًا:

لا يقتصر الأمر على الدم أو التعرق فقط، إذ أظهرت الأبحاث أن نوع البكتيريا الطبيعية الموجودة على الجلد يؤثر في مدى انجذاب البعوض للشخص. فوجود أنواع معينة من البكتيريا قد يزيد من فرص التعرض للدغات، بينما يساعد التنوع البكتيري على تقليل الجاذبية للبعوض.

ـ شرب الكحول يجذب البعوض:

توصلت بعض الدراسات إلى أن تناول المشروبات الكحولية، وخاصة البيرة، قد يزيد من جاذبية الشخص للبعوض، رغم أن العلماء لم يحددوا حتى الآن السبب الدقيق وراء هذه الظاهرة.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

ـ الحوامل أكثر عرضة للدغات البعوض:

كشفت أبحاث متعددة أن النساء الحوامل يتعرضن للدغات البعوض بمعدل أعلى من غيرهن، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الجسم خلال فترة الحمل.

ـ لون الملابس قد يجذب البعوض:

أظهرت الدراسات أن البعوض ينجذب أكثر إلى الألوان الداكنة والزاهية مثل الأسود والأحمر والبرتقالي، بينما تقل جاذبيته تجاه الألوان الفاتحة مثل الأبيض والأزرق والأخضر.

ـ الجينات الوراثية وراء اختلاف الاستجابة:

يرى الباحثون أن العوامل الوراثية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مدى جاذبية الشخص للبعوض، حيث تؤثر الجينات على رائحة الجسم وتركيب العرق والعديد من العوامل الأخرى التي تجذب الحشرات.

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

كيف يمكن تقليل لدغات البعوض؟

وينصح الخبراء بارتداء الملابس الفاتحة، واستخدام طارد الحشرات، وتجنب التعرق الزائد قدر الإمكان، بالإضافة إلى التخلص من المياه الراكدة التي تُعد بيئة مثالية لتكاثر البعوض.