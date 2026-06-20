ريال مدريد يرد في بيان رسمي على حقيقة رغبته التعاقد مع أوليس

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا رسميًا، للرد حول رغبته في التعاقد مع مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:



رداً على التقارير الواردة في مختلف وسائل الإعلام بشأن اهتمام مزعوم من نادينا بلاعب بايرن ميونيخ مايكل أوليس، يود نادي ريال مدريد أن يوضح أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع اللاعب المذكور أعلاه، أو ممثليه، أو أي شخص في حاشيته.

كما يود ريال مدريد أن يسلط الضوء على العلاقة المؤسسية الممتازة التي تربطه ببايرن ميونيخ، والتي يشاركه معها تاريخاً طويلاً من الاحترام المتبادل والتعاون والإعجاب، ويأسف لانتشار التكهنات التي لا تتوافق مع الواقع.

لطالما حافظ الناديان على علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما ينعكس، من بين جوانب أخرى، في القناعة المشتركة بأن أي اهتمام محتمل بلاعب ينتمي إلى النادي الآخر يجب التعامل معه أولاً بين الكيانين أنفسهما، وفقًا لمبادئ الولاء المؤسسي التي حكمت تاريخيًا العلاقات بين بايرن ميونيخ وريال مدريد.