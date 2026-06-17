في بيان رسمي .. برشلونة يطلب معاقبة ريال مدريد لهذا السبب

طلب نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي معاقبة غريمه التقليدي ريال مدريد بسبب تصريحات رئيسه فلورنتينو بيريز ضد البلوجرانا.

وقال نادي برشلونة في بيان: "يدعو نادي برشلونة كلاً من رابطة الدوري، والاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام إلى اتخاذ إجراءات بشأن تصريحات فلورينتينو بيريز التي أدلى بها في عدة ظهورات علنية يومي 12 و13 مايو'.

وأضاف: “هذه التصريحات الكاذبة تمثل اعتداءً خطيرًا على سمعة وصورة منافسات الدوري، وكذلك على منظومة التحكيم بأكملها، كما تضر بسمعة ومصداقية كرة القدم الاحترافية الإسبانية”.

بيان رسمي

واختتم: “يطالب النادي الجهات المخاطبة بأن تتخذ الإجراءات التنظيمية والقضائية المناسبة بشكل عاجل ضد فلورينتينو بيريز، دفاعًا عن شرف ونزاهة وهيبة المؤسسات التي تمثلها والمسابقات التي تنظمها”.