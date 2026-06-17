بعد المونديال.. الهلال يجهز "صفقة القرن" لخطف رافينيا من برشلونة .. اعرف التفاصيل

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026 تتحرك كبرى الأندية خلف الكواليس لحسم ملفاتها الاستراتيجية استعدادًا للموسم الجديد ويبدو أن الهلال السعودي لا ينوي الانتظار طويلًا قبل إطلاق واحدة من أقوى صفقات الصيف.

النادي السعودي الذي دخل مرحلة جديدة مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي وضع البرازيلي رافينيا دياز نجم برشلونة ومنتخب البرازيل على رأس قائمة أهدافه خلال سوق الانتقالات المقبلة في خطوة تعكس حجم الطموحات التي يحملها "الزعيم" لاستعادة هيمنته المحلية والقارية.

وبينما يركز اللاعب حاليًا على قيادة منتخب بلاده في كأس العالم المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك تستعد إدارة الهلال لفتح باب المفاوضات بشكل أكثر جدية فور انتهاء مشوار البرازيل في البطولة أملاً في إقناع أحد أبرز نجوم الكرة العالمية بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

رافينيا.. الهدف الأول للهلال

تحول اسم رافينيا خلال الأشهر الأخيرة إلى أحد أكثر الأسماء تداولًا في سوق الانتقالات بعدما قدم مستويات مميزة مع برشلونة جعلته من أهم العناصر الهجومية في الفريق الكتالوني.

ويؤمن مسؤولو الهلال أن التعاقد مع اللاعب البرازيلي سيمثل نقلة نوعية كبيرة للفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب على المستوى العالمي.

ولم يعد الأمر مجرد اهتمام عابر أو جس نبض بل أصبح جزءًا من مشروع متكامل يعمل عليه النادي السعودي لتدعيم صفوفه بمجموعة جديدة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في السنوات المقبلة.

وتشير التقارير القادمة من البرازيل وإسبانيا إلى أن اسم رافينيا يتصدر بالفعل قائمة أولويات الهلال في ظل اقتناع كامل من الإدارة والجهاز الفني بقدراته وإمكانياته.

عرض مالي ضخم على الطاولة

بحسب التقارير الإعلامية فإن الهلال يجهز حزمة مالية ضخمة من أجل إقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وتتحدث المصادر عن مشروع تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 170 مليون يورو وهو رقم يعكس حجم الرغبة في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كما يتضمن العرض راتبًا سنويًا استثنائيًا قد يصل إلى أربعة أضعاف ما يحصل عليه اللاعب حاليًا مع برشلونة ليصبح واحدًا من أعلى اللاعبين أجرًا في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة والتي نجحت في استقطاب عدد كبير من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

إنزاجي يرسم ملامح فريقه

منذ وصوله إلى الهلال بدأ سيموني إنزاجي في وضع تصور واضح لشكل الفريق الذي يرغب في بنائه خلال المرحلة المقبلة.

ويرى المدرب الإيطالي أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات هجومية من العيار الثقيل إذا أراد استعادة لقب الدوري السعودي والمنافسة بقوة على جميع البطولات القارية.

وتعرض الهلال خلال الموسم الماضي لبعض الانتقادات بسبب تراجع الفاعلية الهجومية في عدد من المباريات الحاسمة وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير في ضم لاعب قادر على صناعة الفارق بشكل مستمر.

ويعتبر رافينيا أحد أبرز الأسماء التي تلبي هذه المتطلبات بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف إضافة إلى خبراته الأوروبية الواسعة.

كأس العالم يؤجل الحسم

ورغم الاهتمام السعودي الكبير فإن اللاعب البرازيلي لا يرغب حاليًا في الانشغال بمستقبله الاحترافي فبحسب المعلومات المتداولة كان رافينيا على علم بالاهتمام السعودي قبل انطلاق كأس العالم لكنه فضل تأجيل أي نقاش يتعلق بمستقبله إلى ما بعد انتهاء البطولة.

ويركز اللاعب بشكل كامل على مشوار منتخب البرازيل الذي يسعى لاستعادة لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير عام 2002.

وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مخيب أمام المغرب بنتيجة 1-1 ما يجعل المباريات المقبلة أكثر أهمية بالنسبة لنجوم "السيليساو".

ويبدو أن رافينيا لا يريد تشتيت تركيزه في هذه المرحلة الحساسة خصوصًا أن المنتخب البرازيلي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

برشلونة يتمسك بنجمه

على الجانب الآخر لا تبدو إدارة برشلونة متحمسة لفكرة التفريط في اللاعب بسهولة فالنجم البرازيلي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2028 ويعد أحد العناصر الأساسية في المشروع الرياضي للنادي خلال السنوات المقبلة.

كما أن الجهاز الفني يعتبره من الركائز المهمة داخل المنظومة الهجومية سواء بفضل أرقامه أو تأثيره التكتيكي داخل الملعب.

لكن الواقع المالي الذي يعيشه برشلونة منذ سنوات يجعل أي عرض استثنائي محل دراسة جادة خاصة إذا كانت الأرقام المطروحة تقترب من المستويات التي تتحدث عنها التقارير.

ويعلم مسؤولو النادي الإسباني أن صفقة ضخمة بهذا الحجم قد تساعدهم في حل جزء من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها كما تمنحهم مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات.

تغييرات مرتقبة داخل الهلال

ولا يقتصر مشروع الهلال على ضم رافينيا فقط بل يبدو أن النادي يخطط لإجراء تعديلات مهمة على قائمة اللاعبين الأجانب.

وتشير بعض التقارير إلى أن الإدارة تدرس إعادة ترتيب أوراق الخط الأمامي بالكامل وقد يكون هناك أكثر من اسم مرشح لمغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية فنية جديدة تهدف إلى بناء فريق أكثر قدرة على المنافسة محليًا وآسيويًا خاصة بعد احتدام الصراع مع النصر الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

وترى الإدارة الهلالية أن المرحلة المقبلة تتطلب تدعيمات نوعية قادرة على إعادة الفريق إلى قمة المشهد الكروي في السعودية.

القرار بيد رافينيا

ورغم كل ما يتردد عن الأرقام والعروض والمفاوضات المحتملة يبقى القرار النهائي في يد اللاعب نفسه فحتى الآن لا يزال رافينيا يتمسك برغبته في الاستمرار داخل برشلونة ومواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية لكنه في الوقت نفسه يدرك أن كرة القدم لا تعرف الثوابت وأن الظروف قد تتغير سريعًا.

ومع اقتراب نهاية كأس العالم ستتجه الأنظار إلى الخطوة التالية في مسيرة النجم البرازيلي وما إذا كان سيواصل رحلته داخل "كامب نو" أم يختار خوض تجربة جديدة في أحد أكثر المشاريع الكروية طموحًا في العالم.

وحتى يحين ذلك الموعد سيظل اسم رافينيا حاضرًا بقوة في عناوين الصحف بوصفه أحد أبرز الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية وربما الصفقة التي قد تشعل المنافسة في الكرة السعودية خلال السنوات المقبلة.