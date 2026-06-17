أرقام ليونيل ميسي بعد ثلاثية الجزائر في كأس العالم

نجح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في مواصلة تقديمه أداءه الاستثنائي وقاد بلاده للفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم

قدم ميسي أداءا مميزا وخياليا خلال المباراة أمام الجزائر ترجمه بهاتريك شخصي ليعلن مواصلة الكافح للدفاع عن لقب بطولة كأس العالم الذي حققه في 2022 بقطر

أرقام ميسي ضد الجزائر

لعب ميسي 80 دقيقة أمام الجزائر وسجل خلالهم 3 أهداف من 4 تسديدات على المرمى من أصل 6 ليظهر تفوق الأرجنتين على الجزائر.

وقدم ميسي 30 تمريرة صحيحة من إجمال 37 تمريرة بنسبة نجاح وصلت لـ 81% منهم 20 تمريرة صحيحة في منتصف ملعب الفريق المنافس.

خسر ميسي الاستحواذ 15 مرة واستعاد الكرة في 3 مناسبات وفاز في 3 التحامات من أصل 8

حصل ميسي على تقييم 10 من 10 وفق موقع سوفا سكور أي العلامة الكاملة بعد الأداء المميز والاستثنائي بافتتاحه لمشوار راقصي التانجو في المونديال