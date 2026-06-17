خالد الغندور: ميسي يقترب من لقب الهداف التاريخي لكأس العالم

كشف خالد الغندور اقتراب ميسي من لقب الهداف التاريخيّ في بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هدف واحد فقط و يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بس امبابي يطارده و كده ميسي ١٦ هدف مثل كلوزه الألماني و امبابي ١٤ هدف بس هو اصغر من ميسي ب١١ سنة



أشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بموهبة قائد المنتخب ليونيل ميسي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها التانجو للفوز على منتخب الجزائر، في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وعقب ثلاثيته التاريخية في مرمى الجزائر، قاد ميسي الأرجنتين لصدارة المجموعة العاشرة والتي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال سكالوني: "لطالما أراد ميسي ذلك، سيظل الأفضل .. إنه يفعل ذلك في كل مباراة منذ 20 عاماً.. إنه لأمرٌ مثيرٌ للمشاهدة، لكل من يعشق كرة القدم".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا، يبقى الفريق هو الأهم.. عندما واجهنا صعوبات، تغلبنا عليها.. اللاعبون يتنافسون بهذه الروح منذ صغرهم وليس صعبًا إقناعهم بضرورة المثابرة، هم يعرفون كيف يتعاملون مع أي صعوبات يواجهونها".