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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يعادل رقم كلوزه ويعتلي قمة هدافي كأس العالم

ميسي
ميسي
إسراء أشرف

واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما انفرد بمكانة استثنائية بين أساطير اللعبة، إثر رفع رصيده التهديفي إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وجاء الإنجاز خلال المباراة التي قاد فيها منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز، بعدما بصم قائد "التانجو" على ثلاثية رائعة أكدت حضوره الاستثنائي على الساحة العالمية.

وافتتح ميسي التسجيل بهدف مميز من تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية، قبل أن يضاعف النتيجة مستغلًا كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.

ولم يكتفِ قائد الأرجنتين بذلك، بل اختتم الليلة التاريخية بهدف ثالث بعد مجهود فردي مميز، راوغ خلاله أحد المدافعين قبل أن يطلق تسديدة متقنة أكملت الثلاثية الشخصية له في المباراة.

وبفضل هذا الإنجاز، عزز ميسي مكانته بين أعظم لاعبي كأس العالم عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، ليشتعل الصراع على عرش هدافي البطولة التاريخيين.

الهدافون التاريخيون في كأس العالم

ليونيل ميسي – 16 هدفًا

ميروسلاف كلوزه – 16 هدفًا

رونالدو نازاريو – 15 هدفًا

جيرد مولر – 14 هدفًا

كيليان مبابي – 14 هدفًا

جوست فونتين – 13 هدفًا

بيليه – 12 هدفًا

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