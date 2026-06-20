الخارجية الباكستانية: غدا بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تركز على التوصل إلى سلام دائم بين البلدين، ستبدأ غدا الأحد، في منتجع بورجنشتوك، سويسرا.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، سيكون أمام البلدين 60 يوما لمعالجة العديد من القضايا التي لم تتناولها مذكرة التفاهم، بما في ذلك ما سيحدث بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان، اليوم السبت: "سيشارك ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من باكستان ودولة قطر، في المناقشات، وستواصل باكستان تسهيل العملية بصفتها وسيطا؛ بهدف المضي قدما في التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم في إسلام آباد".

ويتواجد المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالفعل في سويسرا لإجراء المحادثات، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه قد ينضم إليها خلال الأيام المقبلة.