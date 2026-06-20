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بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري

فضل شاكر
فضل شاكر
اسماء محمد

تعرض الفنان فضل شاكر لأزمة صحية خطيرة بعد اصابته بمشاكل في النظر نتيجة لمضاعفات مرض السكري.

ويتسبب إهمال علاج مرض فضل شاكر في مضاعفات خطيرة لذا من المهم لهؤلاء المرضى إجراء الفحوصات الدورية وتلقى العلاج واتباع نظام غذائي معين.

ووفقا لما جاء في موقع  WebMD نكشف لكم أهم المضاعفات الناتجة عن إهمال علاج مرض السكري الذي أصيب به فضل شاكر.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يعد المصابون بالسكري أكثر عرضة بمرتين على الأقل للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مقارنة بغير المصابين و يمكن أن يتسبب السكري في تضيق الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية أو آلام في الصدر.

 تلف الأعصاب

يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على الأعصاب مع مرور الوقت و قد يعاني حوالي 70% من مرضى السكري من نوع ما من تلف الأعصاب، والذي يبدأ عادة في اليدين والقدمين مسبباً الشعور بالوخز، الخدر، أو الألم، كما يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي والمثانة والوظيفة الجنسية.

 أمراض الكلى 

تعمل الكلى كمرشحات دقيقة للدم، ويمكن لارتفاع السكر المزمن أن يدمر هذه الأنظمة الدقيقة، مما قد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى الفشل الكلوي الذي يتطلب الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

مشاكل العين 

يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين، مما قد يسبب مشاكل في الرؤية، وفي حال تركها دون علاج، قد تؤدي إلى العمى.

مشاكل القدم

تحدث مشاكل القدم نتيجة تضرر الأعصاب وضعف الدورة الدموية وأبرزها القروح التي تؤدي في الحالات الشديدة إلى البتر.

 مشاكل الجلد والفم

يصبح مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية وفطرية بالإضافة إلى زيادة مشاكل اللثة والأسنان

 مشاكل السمع

تزداد احتمالية الإصابة بضعف السمع لدى مرضى السكري.

الاكتئاب

 يعد مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أكثر من معدلات إصابة بالاكتئاب أعلى من غيرهم.

 الخرف

 تشير بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين داء السكري من النوع الثاني وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر وضعف المخ والأعصاب.

مشاكل النوم

يتعرض مرضى السكري لمشاكل أثناء النوم مثل النوم المتقطع وتوقف التنفس أثناء النوم والسلس البولي أو التبول اللا إرادي 

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