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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موجة غلاء جديدة.. تويوتا ترفع أسعار أشهر سياراتها

أسعار سيارات تويوتا
أسعار سيارات تويوتا
عزة عاطف

تستمر موجة الارتفاعات السعرية في ملاحقة أسواق السيارات العالمية؛ إثر تطبيق شركة "تويوتا" اليابانية حزمة زيادات مالية جديدة طالت 3 من أبرز طرازاتها الاعتمادية الموجهة للفئات المتوسطة والاقتصادية. 

وتأتي هذه الخطوة اللوجستية مكمِّلة لتوجهات سابقة أعلنت عنها الإدارة، لتضع الملاك والمستهلكين في صالات العرض أمام كلفة مادية إضافية بدأت تلوح آثارها في أسواق مبيعات عام 2026 الحالي وموديلات عام 2027 القادمة.

سياسة "الزيادات الثلاث المتتالية" تفرض ضغوطًا استثمارية على المشترين

تأتي هذه التعديلات السعرية ماديًا بالتوافق مع تصريحات رسمية أدلى بها أحد المسؤولين التنفيذيين لشركة تويوتا في فبراير من العام الجاري، والتي أكد فيها أن خطوط الإنتاج ستشهد 3 زيادات سعرية متلاحقة على الأقل خلال عام 2026 للتعامل مع تغيرات الأسواق. 

وبعد أن طبقت الشركة سابقًا زيادات مالية ضخمة على قطاع الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة مثل "سيكويا" و"جراند هايلاندر"، طالت موجة الغلاء الحالية قطاعات السيدان والهاتشباك الأكثر طلبًا تجاريًا.

أسعار سيارات تويوتا

الرسوم الجمركية وضبابية التجارة العالمية وراء مراجعة الكلفة المادية

أوضحت التقارير التوثيقية والتحليلات اللوجستية للشركة أن الأسباب المباشرة وراء هذه الزيادات تعود هندسيًا واستثماريًا إلى ارتفاع كلفة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة وضبابية القوانين التجارية بين الأسواق العالمية. 

ورغم هذه الضغوط برمجِيًا، شددت الإدارة على أن طرازات "كامري" و"كورولا" ستظل محتفظة بقيمتها التنافسية العالية (High-value competitors) كخيارات اعتمادية أولى توفر توازنًا مثاليًا بين السعر والأداء الميكانيكي في فئاتها مقارنة بالمنافسين.

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